Horeca Awards uitgereikt

14 november 2019

In de VIP van KSV Roeselare vond woensdagavond de derde editie van de Horeca Awards plaats. Die stond niet alleen garant voor een stevig feestje voor en door de Roeselaarse horeca, maar ook vijf horecazaken werden in de bloemetjes gezet. In de categorie Starter 2019 ging de award naar Koerskaffee, de horecazaak museum KOERS die sinds de zomer van vorig jaar wordt gerund door Sharon Ramboer. De award voor beste brasserie werd in ontvangst genomen door Hans Soenen die sinds september 2018 het gezicht is van het volledig vernieuwde ARhuscafé. In de categorie beste frituur ging Westfriet met de award aan de haal en ’t Motje mag uitpakken met de titel van beste café van Roeselare. Beste restaurant tot slot is Bistro Maison Marie. Tijdens de awardshow tekende ook Mathias De Caluwe, voorzitter van Horeca Vlaanderen present. Hij toonde zich bijzonder opgetogen over het initiatief. “Ik had nooit verwacht hier een zaal bomvol lokale horecamensen aan te treffen” zegt hij. “Het is overduidelijk dat deze mensen hier een enorme passie hebben voor hun job, een passie om te ondernemen en een passie om mensen te plezieren.”