Hoofdprijs actie 'Fietstoerisme in Harmonie' uitgereikt

08 oktober 2020

Een veilige plaats voor elke fietser op onze West-Vlaamse wegen is en blijft de inzet van de provinciale campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’ die inzet op respect voor de verkeersregels, correct uitgeruste fietsen en veilige fietspaden. Jaarlijks wordt aan deze campagne, waarvan het startschot begin dit jaar gegeven werd op fietsbeurs Velofollies in Kortrijk, een fietsquiz gekoppeld. Gouverneur Carl Decaluwé reikte deze week de hoofdprijs, een fiets van Venturell, uit aan Mark Holvoet uit Zottegem.