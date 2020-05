Hondje moet beademd worden na brand in garage Alexander Haezebrouck

08 mei 2020

08u12 0 Roeselare In een garage van een woning langs de Repelstraat in Rumbeke brak donderdagavond omstreeks 22.30 uur plots brand uit. De garage liep zware schade op, alsook een aanpalende ruimte. Het hondje van het gezin moest een aan een beademingstoestel door rookintoxicatie.

In de garage van de woning stond een wasmachine en een droogkast. De brand is ontstaan door een elektrisch defect aan één van de machines. In geen tijd stond de garage volledig onder de rook en ontstond er vuur. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur meteen onder controle en kon het snel blussen. Door de brand liep de garage redelijk wat schade op. Ook een aanpalende ruimte van de woning liep schade op. Het hondje van het gezin ademde te veel rook in en werd een tijdje beademd en kreeg zuurstof toegediend.