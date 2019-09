Honderden mensen betuigen medeleven aan familie op emotionele wake voor vermoorde Ellen (37) “We blijven achter met duizend vragen en heel veel verdriet, waarom?” Alexander Haezebrouck

11 september 2019

22u17 1 Roeselare De wake aan de woning van de vermoorde Ellen D’Hooghe (37) in Oekene heeft woensdagavond zo’n achthonderd mensen gelokt. Ze legden er bloemen neer, staken een kaars aan of schreven iets neer. Enkele nichten brachten een emotionele tekst.

De wake voor de vermoorde Ellen D’Hooghe werd een overrompeling aan haar woning in de Ketsersstraat in Oekene. Met een achthonderdtal waren ze om hun steun te betuigen aan de familie. Drie nichten brachten een emotionele getuigenis. “Waarom jij? Je was er één uit de duizend, liefste Ellen. Je was een fantastische mama en stond altijd klaar voor je zoon Robbe. Woorden kunnen niet beschrijven hoe erg je gemist zal worden. Niet alleen bij ons in de familie, maar duidelijk ook hier in de buurt en bij nog zoveel andere mensen.” Daarna werd een minuut stilte gehouden. De honderden mensen begroetten de familie die het op bepaalde momenten erg moeilijk had. Er werden bloemen neergelegd, kaarsen aangestoken en wie wou, kon iets neerschrijven.

De wake was een idee van het wijkcomité. “We hebben gevraagd aan de familie of we dit mochten doen en dat was oké”, vertelt Eveline Depoortere van het wijkcomité. “We hebben briefjes in de brievenbussen gestoken en hadden wel verwacht dat er redelijk wat volk zou zijn. Maar zovéél volk, dat hadden we niet gedacht. Het is wel duidelijk hoe geliefd Ellen was.”

Met ijzeren staaf doodgeslagen

Ellen D’Hooghe werd afgelopen weekend om het leven gebracht door haar echtgenoot Pol M. (45). Luttele uren voor het koppel aan tafel zou zitten om hun scheiding te bespreken, trok Pol M. met een ijzeren staaf naar de slaapkamer waar zijn nietsvermoedende vrouw lag te slapen. M. haalde uit met de staaf, tot Ellen D’hooghe geen teken van leven meer gaf. Daarna ging hij opnieuw naar beneden, schreef een briefje voor hun 12-jarig zoontje dat lag te slapen en trok zich terug om met behulp van een flinke voorraad medicijnen uit het leven te stappen. Dat lukte uiteindelijk niet.

Pol M. legde intussen volledige bekentenissen af. “Mijn cliënt beseft dat hij onnoemelijk veel leed heeft veroorzaakt en dat de klok niet terug te draaien valt”, zegt zijn advocate Iris Santens. “Hij drukte aan mij z’n spijt uit, niet alleen tegenover de familie van Ellen, maar ook tegenover zijn zoontje van twaalf.” Ellen had in april al te kennen gegeven dat ze wilde scheiden. Al die maanden hoopte Pol M. dat het toch nog goed zou komen. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk. Daar wordt over zijn verdere aanhouding beslist. Een psychiater zal in opdracht van het parket zijn geestestoestand onderzoeken.