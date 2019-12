Honderden brandweermannen uit onze provincie op weg naar de Warmste Week Hans Verbeke

22 december 2019

10u44 0 Roeselare Vanuit tientallen posten in onze provincie zijn brandweermannen op weg naar de Warmste Week in Kortrijk. Daar zullen ze vanavond drie cheques overhandigen voor het goede doel. De actie kadert in het tweejaarlijkse initiatief ‘Fire For Life’ die al voor de zesde keer plaatsvindt.

Vanuit Asse, Lokeren en Deinze rijden zondagmiddag honderden brandweerwagens richting Kortrijk. De drie startplaatsen fungeren als verzamelplaats voor de Vlaamse hulpverleningszones. “Wij verzamelen eerst in Torhout waar een ontbijtje klaar staat”, weet Lieven Feys van de zone Midwest. “Vanuit Roeselare is er een vijftienkoppige delegatie. Vanuit Torhout gaat het richting Deinze, naar de startplaats.” Net zoals in Asse en Lokeren krijgen de brandweerlui er niet alleen een lichte maaltijd geserveerd maar is er ook muziek, met enkele bands en een DJ.

Fakkeltocht

Als de bijna 2.000 brandweerlui kort na de middag in Kortrijk arriveren, staat daar in Kortrijk Xpo een groot feest met veel muziek op het programma. Er is zelfs een buitenpodium, de Fire Truck Stage. “Rond kwart na acht start een fakkeltocht van de busparking in het centrum van Kortrijk naar het Nelson Mandelaplein, het kloppend hart van de Warmste Week”, zegt Lieven Feys. “Daar zullen we rond 22 uur enkele cheques overhandigen voor drie goede doelen: Make-a-Wish Vlaanderen, Onafhankelijk Leven en Cliniclowns België. Vanuit de post Roeselare is het al de vijfde keer dat we er bij zijn, op zes edities van Fire For Life. Nu al staat vast dat het weer een onvergetelijke gebeurtenis wordt.”