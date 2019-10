Honderden bezoeken openhoteldag Mercure voor goede doelen CDR

14 oktober 2019

De openhoteldag in het Mercure Hotel op Accent Business Park was afgelopen weekend een groot succes. Honderden nieuwsgierigen namen een kijkje achter de schermen van het hotel, genoten van de animatie en maakten kennis met de vijf goede doelen die het hotel in de schijnwerpers zet en steunt naar aanleiding van hun vijfde verjaardag. Ook de komende weken gaat het Mercure Hotel hier nog mee verder. Op zondag 3 november staat de eerste Mercure Halloween Run op de agenda, op vrijdag 15 november verkopen ze vijf meter taart, goed voor zo’n driehonderd stukken, en eindigen doen ze op 13 december met een gala-avond. Alle opbrengsten gaan steeds naar sociaal restaurant Mannahuis, Kloen, dat zich inzet voor de ziekenhuisclowns, de Televestiaire, die kledij verkoopt aan lage prijzen aan wie het minder breed heeft, de bijzondere jeugdzorg organisatie Onze Kinderen en De Rode Lopers, die strijden tegen kanker.