Honderd Historische Roeselarenaars sluit trilogie over boeiende stadsgenoten af CDR

04 december 2019

Honderd Historische Roeselarenaars is een feit. Het sluitstuk van drie boeken met in totaal 300 portretten van boeiende stadsgenoten is gisterenavond in aanwezigheid van heel wat gezichten uit het laatste boek voorgesteld in kledingzaak Deleye. Honderd Historische Roeselarenaars zet 100 stadsgenoten in het licht die niet vergeten mogen worden, van Albrecht Rodenbach over Oscar Ballière tot Simonne Brugghe en Marie-Louise De Meester. “We beweren niet dat onze lijst van 100 figuren ‘incontournable’ is, maar zijn ervan overtuigd dat we een mooie dwarsdoorsnede van de boeiende geschiedenis van onze stad geven”, zegt Eddy Brouckaert, voorzitter van de Gilde der Erepoorters die de trilogie realiseerde samen met Uitgeverij Bibliodroom en een team van tien auteurs en één fotograaf. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) noemde het boek op zijn beurt het mooiste geschiedenisboek van zijn stad net omwille van de menselijke benadering. De initiatiefnemers kozen er namelijk voor mensen te interviewen die de historische Roeselarenaars in hun hart dragen.

Met de foto’s uit het boek werd, net zoals bij de vorige publicaties, ook een wall of fame gecreëerd. Die is te bezichtigen bij Deleye langs de Brugsesteenweg waar ook nog de foto’s uit Honderd Heerlijke en Honderd Herkenbare Roeselarenaars te bekijken zijn. Honderd Historische Roeselarenaars is vanaf vandaag te koop in de Standaard Boekhandel (Ooststraat en Brugsesteenweg), De Zondvloed (Noordstraat), Deleye (Brugsesteenweg) en AD Delhaize (Steenstraat) en kost 26,95 euro. De eerste twee delen zijn ook nog verkrijgbaar. Honderd Heerlijke Roeselarenaars kost momenteel maar 15 euro. De opbrengst gaat naar vzw Onze Kinderen en het Mannahuis.