Honderd gele truien van Peloton d’Hiver fietsen van Brussel naar Dentergem Sam Vanacker

09 september 2019

16u20 0 Roeselare Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de gele trui pakte de Rumbeekse wielertoeristenclub Peloton d’Hiver afgelopen weekend uit met een stuntje. Met exact honderd gele truien reden ze zaterdag van het atomium in Brussel naar de thuisbasis van sponsor Ferdy Lanssens in Dentergem. Voormalig prof Andrea Tafi en clubpeter Johan Museeuw reden ook mee.

“Elk jaar organiseren we een sponsorrit, maar dit jaar wilden we iets speciaals doen”, legt Mario Bulckaert van de club uit. “Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de gele trui hebben we met de club onze eigen ‘Grand Départ’ gehouden. Allemaal in het geel en met precies honderd deelnemers. Zaterdagochtend zijn we samen met de bus naar Brussel gereden en om klokslag twaalf uur zijn we vertrokken aan de voet van het Atomium. Het werd een fantastische rit en overal kregen we veel bekijks. Rond 16.30 uur kwamen we aan bij LA Ramen in Dentergem. Onze peter Johan Museeuw en zijn collega’s Andrea Tafi en Patrick Deneut reden ook mee, met dank aan onze sponsor Ferdy Lanssens.”

“Wat de gele truitjes betreft, in juni hebben we ook al meegedaan aan het BK Yellow Ride (de geslaagde wereldrecordpoging meeste gele truien in Gent - nvdr). Daar zorgden we met onze club voor zowat zeventig van de 683 gele truien aan de Watersportbaan. Al hebben we er dus nog een dertigtal bijbesteld voor deze rit.”