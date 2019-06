Hondenwandeling om dieren in nood te helpen Charlotte Degezelle

05 juni 2019

De Helpende Handen-Roeselare steunt personen die zich inzetten om mishandelde, verwaarloosde en hulpbehoevende dieren op te vangen en terug een goede thuis te bezorgen. “Sinds drie jaar springen we bij waar we kunnen”, vertelt Jean-Pierre Caulier. “Dit financieel door bijvoorbeeld de rekening van een operatie te betalen of door aankoop van voeding, medicijnen of andere materiële hulp.” Maar om hun goeie werken te kunnen verderzetten, rekent De Helpende Handen nu op de steun van het brede publiek. De komende weken organiseren ze enkele activiteiten om fondsen te werven te beginnen met een hondenwandeling op pinkstermaandag 10 juni. “Vorig jaar organiseerden we voor het eerst een hondenwandeling. We hoopten op 50 wandelaars, maar in totaal trokken 98 mensen de stapschoenen aan. Een onverhoopt succes”, weet Jean-Pierre. “Een tweede editie mocht dus niet uitblijven en we mikken dit jaar op 150 deelnemers. Zowel wandelaars met als zonder honden zijn welkom.” De wandeling start om 9 uur aan zaal Den Hazelt langs de Pastoor Slossestraat in Rumbeke en er zijn drie routes, 4,3, 6 en 9 kilometer, die onder meer het Sterrebos en de Kleiputten aandoen. Je kan individueel starten of in groep wandelen en voor de eerste 150 mensen is er een goodiebag en een lekkere pannenkoek voorzien. Inschrijven kost drie euro en kan via info@dhh-roeselare.be, op 0477/56.09.55 of de dag zelf.

Op 7 juli organiseren De Helpende handen ook een rommelmarkt aan de Kop van de Vaart. Inschrijven kan via bovenstaande gegevens. Voor een stand betaal je zes euro. Tot slot zamelen ze ook plastic dopjes in. De zijn welkom in de Spanjestraat 52, de Kaaistraat 70 en in de Hoogstraat 95. “Die dopjes verzamelen we voor de Vrienden der Blinden in Koksijde”, aldus Caulier. “Zij laten die recycleren en krijgen daar 0,30 euro per kilo voor. Als ze 83 ton dopjes hebben ingezameld kunnen ze een blindengeleide hond opleiden.”