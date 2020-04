Hogeschool Vives stelt online leermodule over bio-economie

gratis ter beschikking CDR

03 april 2020

14u21 0 Roeselare Het expertisecentrum Agro- en Biotechnologie digitaliseerde een hele leermodule en stelt deze gratis ter beschikking. Je leert er op een toegankelijke manier onder meer over fossiele brandstoffen, hernieuwbare energie en het broeikaseffect.

Eerder dit academiejaar ontwikkelde het expertisecentrum Agro- en Biotechnologie van Hogeschool Vives campus Roeselare een fysiek bordspel ‘Save Our Planet’. Ter voorbereiding van dit spel werd ook een leermodule ontwikkeld. Deze is nu volledig gedigitaliseerd en kan door iedereen van thuis uit gratis worden gebruikt.

Bij een bio-economie bekijkt men onder andere hoe je het gebruik van fossiele grondstoffen kan verminderen. De hele module is opgebouwd met informatie en videofragmenten zodat leerlingen en andere geïnteresseerden alles op een visuele manier kunnen leren kennen.

De module richt zich vooral tot leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar, maar kan zeker ook door andere geïnteresseerden bekeken worden. Via de module leer je op een toegankelijke manier kennen wat het broeikaseffect is, wat fossiele brandstoffen zijn, wat hernieuwbare energie is, noem maar op. Het doorlopen van de module neemt ongeveer twee uur in beslag en kan in het Nederlands via https://canvas.instructure.com/enroll/G738DE of in het Engels via https://canvas.instructure.com/enroll/FLFWFN.