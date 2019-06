Hogeschool Vives organiseert infodag CDR

19 juni 2019

08u19 0

Hogeschool Vives organiseert een infodag op zaterdag 29 juni. De hogeschool verwelkomt je van 10 tot 17 uur op de campus in de Wilgenstraat 32. Er zijn rondleidingen, aan standen van de verschillende opleidingen geven docenten en studenten toelichting, je kunt info inwinnen over studiebegeleiding, financiering, op kot gaan, vaklokalen bezoeken, cursussen inkijken, maar ook een kijkje nemen in de broodjesbar, het studentenrestaurant, de bibliotheek en de aula’s.