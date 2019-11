Hogeschool Vives organiseert infoavond over West-Vlaamse hoevewinkels CDR

14 november 2019

13u23 0

Hogeschool Vives organiseert op dinsdagavond 26 november van 19.45 tot ongeveer 22.30 uur een infoavond rond hoevewinkels in campus Roeselare langs de Wilgenstraat 32. Consumenten hechten steeds meer belang aan hun voeding. Ze kopen authentieke producten en doen dat meer en meer bij lokale hoevewinkels. Er is echter zeker nog ruimte voor verbeteringen en aanpassingen. De voorbije maanden bezochten verschillende mystery shoppers onze West-Vlaamse hoevewinkels. Hun ervaring deelt Vives graag tijdens de infoavond met iedereen die fan is van de korte keten, (toekomstige) eigenaars van een hoevewinkel, mensen die hun producten lokaal willen kopen in de toekomst of dat op vandaag al doen,… Hoe werden ze ontvangen? Wat viel er op bij het betreden van de hoeve? Welk gevoel hielden ze over aan de aankoop? Waren ze tevreden van de producten? Op deze en nog veel andere vragen krijg je een antwoord. Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht via www.vives.be.