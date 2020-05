Hogeschool Vives organiseert examens in TRAX CDR

14 mei 2020

De examens van hogeschool Vives campus Roeselare starten vanaf maandag 18 mei. Heel wat fysieke examens werden vervangen door online examens of alternatieve opdrachten. “Maar voor de examens die wel fysiek doorgaan, willen we de veiligheid van iedereen garanderen”, zegt de hogeschool. “Dat wil zeggen dat we minder studenten samen plaatsen in een lokaal voor het examen. Daarom maken we gebruik van TRAX als externe locatie.”