Hogeschool Vives huldigt personeel: “Ook zij zijn helden van Covid-19-crisis” CDR

25 september 2020

10u25 0 Roeselare Hogeschool Vives, met campus langs de Wilgenstraat in Roeselare, reikt de Aures Vives-prijs dit jaar uit aan het eigen personeel. Deze prijs wordt jaarlijks bij de start van het academiejaar uitgereikt aan een verdienstelijke Vlaming uit. Deze keer liet de Hogeschool zich inspireren door de coronacrisis.

“Er is de voorbije maanden veel gepraat over de helden van de Covid-19-crisis. Eén groep helden wordt te weinig vermeld: onze docenten en medewerkers”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. “We brengen zo een eresaluut aan hen. Ze gaven vorig academiejaar alles om op heel korte tijd over te schakelen naar online onderwijs. Ze stonden tegelijk overal klaar om studenten waar nodig individueel te begeleiden. Studenten kunnen dankzij hen verder aan hun toekomst blijven bouwen. Studenten zullen altijd nood blijven hebben aan echte, menselijke en warme docenten. En medewerkers die hen persoonlijk kennen en hun passie overbrengen. Daarom zijn onze collega’s dit jaar onze verdienstelijke Vlamingen, nog meer dan andere jaren.”

De Aures-eretitel wordt toegekend op basis van criteria zoals maatschappelijke verdiensten, humaan gedachtegoed, intellectuele uitstraling, voorbeeldrol en blijvende inspiratie voor de hele gemeenschap en in het bijzonder diegenen die aan Vives verbonden zijn. De prijs ging eerder naar ex-profrenner Stig Broeckx (2019), baron en hoogleraar André Oosterlinck (2018), buitengewoon hoogleraar in de gynaecologie Petra De Sutter (2017), CEO van schoenen Torfs Wouter Torfs (2016) en gewezen Europees president Herman Van Rompuy (2015).