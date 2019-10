Hogeschool VIVES houdt studiedag over dieren in Vlaamse woonzorgcentra CDR

04 oktober 2019

07u23 2 Roeselare Het aantal dieren in Vlaamse woonzorgcentra kent de laatste jaren een enorme groei. Daarbij werden de therapeutische effecten die dieren op mensen hebben wetenschappelijk gedocumenteerd. Daarom organiseert hogeschool VIVES Roeselare zaterdag 5 oktober een studiedag.

Tijdens de studiedag wordt dieper ingegaan op het hoe en waarom van dieren in Vlaamse rusthuizen. De studiedag start in de campus op de Wilgenstraat om 9 uur en eindigt om 16.30 uur. Alle geïnteresseerden zijn welkom. De toegang is gratis.