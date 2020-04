Hogeschool Vives houdt online infoavond voor ouders toekomstige studenten CDR

15 april 2020

Hogeschool Vives organiseert op donderdag 23 aprileen online informatieavond voor ouders over studeren in het hoger onderwijs. Wat is het verschil tussen een graduaat, een bachelor en een master? Wat is leerkrediet? Hoe werkt het examensysteem? Hoe ziet een jaar in het hoger onderwijs eruit? En vooral: wat kost het? Op deze online infoavond voor ouders is er geen specifieke informatie over de verschillende opleidingen van VIVES, noch over afstandsonderwijs of verder studeren na het hoger onderwijs. Daarvoor ontvangt de hogeschool alle geïnteresseerden graag op hun infodagen. Wel vertellen ze alles over studeren in het hoger onderwijs, en wat voor veranderingen dit voor ouders meebrengt. Tijdens en na afloop van de presentatie kunnen er via een chatvenster vragen gesteld worden. Wie dat wil kan ook, volledig online, meteen inschrijven. Aanmelden via de infoavond kan via https://www.vives.be/nl/ouders/voorjaar. Wie zich inschrijft, krijgt enkele dagen op voorhand een herinnering en de link waarmee je online de livestream kunt meevolgen.