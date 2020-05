Hogeschool Vives houdt digitale infodag CDR

07 mei 2020

Een traditionele infodag is door de coronamaatregelen nog steeds geen optie dus organiseert Hogeschool Vives op woensdag 20 mei een digitale infodag voor studenten die volgend jaar een reguliere bachelor- of graduaatsopleiding in het hoger onderwijs willen starten. Vives leidt je tussen 14 en 17 uur digitaal rond op de campussen en op de online stands vind je alle informatie over hun bachelor- en graduaatsopleidingen. Er zijn presentaties over opleiding, er kan live gechat worden met studenten en docenten, er kunnen vragen gesteld worden over studiebegeleiding, studiekeuze-info financiering, op kot gaan, examens en vrijstellingen, boeken cursussen inkijken, een kijkje nemen in de vaklokalen, een digitale les bijwonen en zelfs meteen inschrijven. Om wachttijden te voorkomen meld je je aan via www.vives.be. Enkele dagen voor de digitale infodag ontvang je dan een mail met alle info.