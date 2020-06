Hogeschool Vives feliciteert afstuderende verpleegkundigen met erehaag en bedankt hen voor inzet tijdens coronacrisis Charlotte Degezelle

29 juni 2020

14u18 0 Roeselare 2020 is het jaar dat de eerste lichting studenten verpleegkunde afstudeert van de vierjarige bacheloropleiding. Vroeger bedroeg dit drie jaar. Covid-19 gooide echter flink roet in het eten van hun laatste academiejaar. Om dit jaar alsnog in alle schoonheid, waardigheid en samen af te sluiten organiseerde Vives campus Roeselare maandagmiddag een speciaal coronaproof afscheidsmoment voor hen.

Meer dan ooit waren studenten verpleegkunde keihard nodig in de zorginstellingen. Oorspronkelijke stages werden heringepland en veel studenten liepen stage op covid-afdelingen, in woonzorgcentra en covid-triagewachtposten. Hogeschool Vives vindt daarom dat zij dubbel en dik een waardig afscheid verdienen in plaats van een afscheid in mineur zonder medestudenten en docenten. “We zijn zo trots op onze eerste vierdejaars bachelor verpleegkunde”, zegt jaarcoördinator en docente verpleegkunde Ann Dumon. “Voor alle hindernissen die ze genomen hebben, met als kers op de taart deze covid-periode… Met zoveel onzekerheid, heldenmoed, doorzettingsvermogen en flexibiliteit er blijven voor gaan, vanop afstand ondersteund en ondertussen ook de medestudenten missen, dat verdient respect! Omdat niets gewoon is, in deze ongewone tijd, zeggen we chapeau, je hebt de eindmeet behaald. Proficiat!”

Speciaal voor de afstuderenden vormden de docenten maandagmiddag een erehaag voor elke student die zijn/haar diploma komt afhalen en verrasten ze hen met een oorverdovend luid applaus. Een babbelbox waarbij een docent de studenten interviewde om hun ervaringen te delen als student verpleegkunde en een ludiek fotomoment zorgden ervoor dat de studenten toch nog een blijvende (fysieke) herinnering aan hun laatste memorabel jaar als student verpleegkunde hebben. De effectieve promotiezitting is vanwege de coronamaatregelen trouwens verplaatst naar oktober 2020.