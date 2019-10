Hogeschool Vives campus Roeselare houdt studiedag rond dieren in Vlaamse woonzorgcentra CDR

04 oktober 2019

2

Het aantal dieren in Vlaamse woonzorgcentra kent de laatste jaren een enorme groei. De therapeutische effecten die dieren op mensen hebben werden doorheen de jaren wetenschappelijk gedocumenteerd. Steeds meer verschillende diersoorten geven zorg- en welzijnsorganisaties kleur en verbeteren er het therapeutische aanbod. Tijdens een studiedag op zaterdag 5 oktober in Hogeschool Vives campus Roeselare wordt dieper ingegaan op het hoe en waarom van dieren in Vlaamse rusthuizen: wat is er al en wat kan beter? De studiedag start in de campus langs de Wilgenstraat om 9 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen die in een zorgsetting in het kader van goede en innovatieve zorgverlening met dieren aan de slag is, gaat of wil gaan, iedereen die nieuwsgierig is naar de resultaten van onderzoek naar de effecten van dieren in rusthuizen en iedereen die meer wil weten over de positieve effecten van dieren op personen met dementie is welkom.