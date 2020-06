Hogeschool Vives campus Roeselare en Ter Groene Poorte bundelen krachten om nog meer jongeren te enthousiasmeren voor voedingsindustrie Charlotte Degezelle

16 juni 2020

16u41 0 Roeselare Hogeschool Vives campus Roeselare en Ter Groene Poorte uit Brugge gaan vanaf volgend academiejaar samenwerken. De leerlingen van de opleiding assistent voedingsindustrie van Ter Groene Poorte volgen dan immers twee vakken van de bacheloropleiding agro-en biotechnologie, afstudeerrichting voedingstechnologie, van Vives campus Roeselare. Beide partners tekenden dinsdag een samenwerkingsovereenkomst.

Specifiek zullen de leerlingen van Ter Groene Poorte de opleidingsonderdelen ‘plantaardige producten’ en ‘dierlijke producten’ in de gebouwen van Vives Roeselare volgen. “Op die manier zorgen we voor een sterke verbinding om nog meer studenten voor te bereiden op de voedingsindustrie.”, zegt Ingrid De Man, coördinator voedingstechnologie bij Vives. “Momenteel zijn er immers heel wat vacatures voor voedingstechnologen, laboranten, brouwers,…” “Iedereen die zijn bachelor voedingstechnologie behaalt, vindt snel werk in de voedingssector”, benadrukt ook Vives-docent Freddy Bekaert. “Het is heel belangrijk dat we deze leerlingen blijven enthousiasmeren voor de voedingssector gezien de vele mooie tewerkstellingskansen en de grote schaarste aan hoger opgeleiden voor bepaalde functies.”

Sommige leerlingen van Ter Groene Poorte maken meteen de overstap naar de bachelor na het behalen van hun TSO-diploma. Anderen kiezen er eerst voor om nog een specialisatiejaar te volgen. Door dit initiatief kunnen ze al proeven van de bacheloropleiding en uitmaken of dit hen zal liggen. “Niet alle 18-jarigen zijn er meteen uit of ze nog willen verder studeren richting bachelor. Anderen twijfelen of het zou lukken. Voor deze groep is dit een ideale mogelijkheid om te ontdekken of ze na dat jaar de bachelor willen aanvatten of het werkveld gaan betreden. Bovendien ligt de focus op het werkplekleren”, besluit Christine Dhondt, directeur van Ter Groene Poorte.