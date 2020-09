Hogeschool Vives campus Roeselare en Inagro aan de wieg van eerste digitale beurs voor foodprofessionals CDR

21 september 2020

15u22 0 Roeselare Tijdens de lockdown kreeg de korte keten een sterke boost. Mensen ontdekten het lokaal en ambachtelijk lekkers. Vanaf vandaag, maandag 21 september, vindt er voor het eerst een digitale beurs plaats die zich richt op business-to-businesscontacten voor hoevebedrijven en lokale producenten. Het studiegebied biotechniek van Hogeschool Vives campus Roeselare is een van de initiatiefnemers en ook het Rumbeekse Inagro doet een duit in het zakje.

In 2019 werd voor het eerst een B2B-Smaakmarkt georganiseerd in Kortrijk Xpo. Meer dan 100 lokale producenten, afkomstig uit West- en Oost-Vlaanderen, waren er fysiek aanwezig om hun producten voor te stellen aan talrijk geïnteresseerde chefkoks, foodprofessionals, grossisten, aankopers en eigenaars van een horeca-, delicatesse- of retailzaak. Omwille van dit succes werd beslist om in maart 2020 een tweede editie van de B2B-Smaakmarkt te organiseren in de Ghelamco Arena in Gent. Het coronavirus besliste er echter anders over. “We waren eerst van plan om de B2B-Smaakmarkt uit te stellen naar september. Omdat er weinig zekerheid was of het dan wel fysiek zou kunnen doorgaan kozen we ervoor om een digitaal alternatief te organiseren”, zegt Gaël Staelens van Hogeschool VIVES. “We gingen een samenwerking aan met een videoproductiehuis die deze zomer de 100 geregistreerde standhouders van onze fysieke beurs bezocht”, pikt Anke Allaert van POM West-Vlaanderen in. “Van elk van hen werd een video van 30 seconden gemaakt waarin ze zich kort voorstellen”.

De verschillende video’s zijn vanaf vandaag te bekijken via www.smaakmarkt.eu. “Er is een kaart op de website waarbij je kan kijken welke lokale producenten bij jou in de buurt gelegen zijn. Daarnaast kan je via de zoekbalk ook filteren op: type product, provincie, postcode en woonplaats. Zo hopen wij dat iedereen vlot de samenwerkingen kan vinden waar hij of zij naar op zoek is”, besluit Tijl Labeeuw van Inagro, het Rumbeekse praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw.