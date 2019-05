Hogeschool Vives biedt antwoord op toename dementie met vorming Demiclown CDR

21 mei 2019

18u11 2 Roeselare Hogeschool Vives campus Roeselare zal volgend academiejaar mogelijk een postgraduaat Demiclown aanbieden, de gesprekken zijn lopende. Demiclowns zijn er speciaal voor mensen met dementie. De voorbije weken hebben dertien cursisten een introducerende vorming gevolgd.

Naast Cliniclowns, die die zich inzetten voor zieke kinderen, zijn er nu ook Demiclowns voor mensen met dementie. Lore Dhaenens en Lara Debeuf ontwikkelden enkele jaren geleden de methodologie achter de Demiclowns. Hogeschool Vives campus Roeselare neemt mogelijk een postgraduaat Demiclown op in het studieaanbod. “De gesprekken zijn lopende en het postgraduaat komt er waarschijnlijk volgend jaar al”, zeggen Lore en Lara. “Het aantal mensen met dementie zal alleen maar toenemen, maar helaas weten de meeste mensen niet hoe ze met zo iemand moeten omgaan. Met Demiclowns bieden we psychische zorg aan mensen met dementie.”

In afwachting van de volwaardige opleiding gaven Lara en Lore de voorbije weken een vijfdaagse vorming in Vives. “Het is uniek dat zo’n vorming wordt aangeboden door een hogeschool”, weet het duo. “Onze cursisten mogen zich na afloop geen volwaardig Demiclown noemen, maar konden wel al eens proeven. Ze ontwikkelden hun eigen clownspersonage en ontdekten wat je als zorgverlener kunt leren van die clown in het werken met mensen met dementie. Zo leeft een clown enorm in het hier en nu en dat helpt demente mensen uit hun cocon halen.”

“Een Demiclown is een meerwaarde voor bewoners met dementie”, vinden Bernadette Parrein en Karien Vandamme, die in Rustenhove in Ledegem werken, en Saskia Maertens, die aan de slag is in rusthuis Ter Linde in Gits. “Net door een rol te spelen, kom je meer te weten over de bewoners. Je kunt ook meer meegaan in hun emoties dan als verpleegkundige. Het is gepermitteerd. We gaan sowieso de opgedane kennis doorgeven aan onze collega’s en krijgen van onze werkgever een paar uur per maand om aan de slag te gaan als Demiclown.”