Hogere overheid fluit Ingelmunster terug: “Willen CoronAlert niet aan een wedstrijd willen koppelen” CDR

02 oktober 2020

Het gemeentebestuur van Ingelmunster maakte eerder deze week bekend dat ze het gebruik van de app CoronAlert, die bijhoudt of je in contact kwam met iemand die besmet is, wou stimuleren door de eerste 1.000 inwoners die de app installeerden een cadeaubon van vijf euro te schenken. Maar de gemeente werd teruggefloten door de hogere overheid. “De hogere overheid heeft ons echter gevraagd om deze actie niet te laten doorgaan omdat ze de app niet aan een wedstrijd willen koppelen”, laat het bestuur weten via Facebook. “Het gemeentebestuur wilde met de beste bedoelingen inwoners stimuleren om de app te gebruiken in het kader van de volksgezondheid maar wordt nu jammer genoeg teruggefloten. Desalniettemin roepen we iedereen op om de app toch te installeren.”