Hockeyclub Roeselare organiseert symposium over medisch verantwoord sporten CDR

23 september 2019

08u12 0

Hockeyclub Roeselare neemt de handschoen op om aan te tonen dat de Roeselaarse sportclubs meer kunnen samenwerken door, samen met AZ Delta, een sportsymposium te organiseren. “Samen kunnen we het Roeselaarse sportlandschap versterken, zonder daarom concurrenten te zijn van elkaar”, duidt voorzitter Michiel Van Eeckhoutte. “Wij zijn als sportclub, net als alle sportclubs, ouders en scholen, oprecht bekommerd om de gezondheid van onze sportende jeugd. Sporten is gezond, zelfs noodzakelijk, maar het moet op een gezonde, medisch verantwoorde manier. Daarom het symposium. Dokter Bruno Vanhecke komt toelichten waar we,als ouder en als begeleider van sportende kinderen, op moeten letten. Heeft een kind pijn tijdens of na het sporten? Zijn het groeipijnen? Of is het iets anders? Veel blessures kunnen vermeden worden. Waar moeten we op letten? Dokter Inge Matthijs focust op ademhalingsklachten tijdens of na het sporten, dokter Alexander Ryckaert op typische sportletsels en hoe die te behandelen en dokter Aurélie Minne op het screenen van het hart van jeugdsporters.” De avond is bedoeld voor iedereen die met sportende jeugd bezig is: sportclubs, ouders, trainers, sportleerkrachten, coachen, niet alleen van de hockey, ook van eender welke andere sportclub. De avond is gratis, maar er dient ingeschreven te worden voor 27 september via info@hockeyclubroeselare.be. Het symposium vindt plaats in KOERS aan het Polenplein op dinsdag 1 oktober om 20 uur.

Meer over sport

gezondheid

sportdiscipline