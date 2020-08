Hittegolf? Zorg voor elkaar en ga zeker niet zwemmen in de Ronde Kom, het Kanaal of in bufferbekkens CDR

05 augustus 2020

12u33 0 Roeselare Het KMI voorspelt vandaag en de komende dagen temperaturen rond 30°C. Dit houdt extra risico’s in op ernstige gezondheidsproblemen. De Stad Roeselare roept op om extra voorzichtig te zijn en zowel zorg te dragen voor jezelf als voor elkaar. Bovendien benadrukken ze dat zwemmen verboden is in de Ronde Kom, het Kanaal of in bufferbekkens.

Voor de tweede keer deze zomer is de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan geactiveerd. Stad Roeselare is zelf ook extra alert. Zo wordt er in de woonzorgcentra van Motena extra op toegezien dat de senioren voldoende drinken, verkoeling krijgen en worden de activiteiten aangepast. Ook door de thuiszorg gaat extra aandacht naar de ouderen die nog thuis wonen. Verder kan iedereen ook terecht op het gratis nummer 1788 van de stad.

Maar de stad lanceert ook enkele gouden regels die van pas kunnen komen tijdens de hittegolf. In eerste instantie roepen ze op om eens langs te lopen bij alleenstaande senioren of zieken om te controleren of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Ook jonge kinderen kan je helpen om voldoende te drinken en de stad benadrukt dat je kinderen nooit in de auto mag achter laten. Er wordt opgeroepen steeds water bij te hebben, je tijdig in te smeren en de weersvoorspellingen in de gaten te houden. Verkoeling opzoeken door te gaan zwemmen in de Ronde Kom, het Kanaal of in bufferbekkens is verboden doordat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. De stad raadt dan ook aan om zoveel mogelijk binnen te blijven, zeker op het warmste moment van de dag. Heb je hoofdpijn of voel je je duizelig? Drink dan meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte door bijvoorbeeld te braken, overvloedig te zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen de spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig.