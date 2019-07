Hittealarm: spaar de vuilnisman, maak zakken

23 juli 2019

Afvalintercommunale Mirom vraagt inwoners van Roeselare en Menen om in deze tropische temperaturen extra aandacht te besteden aan hun vuilniszakken om zo ongedierte en vervelende geuren zoveel mogelijk te vermijden. Dat kan door etensresten te verpakken in een doosje alvorens ze in een restafvalzak te stoppen en lege verpakkingen uit te spoelen. Daarnaast vragen ze de afvalzak niet te zwaar te maken. Een ophaler tilt al snel 1.000 zakken op een ronde en een gemiddelde restafvalzak weegt zo’n 10 kilo. Restafvalzakken van meer dan 15 kilo zijn niet toegestaan, die krijgen een rode sticker en blijven staan. Tot slot herhaalt Mirom de vraag om de afvalzakken tijdig buiten te zetten, zelfs de avond voordien, omdat de ophaalrondes bij deze hitte vroeger starten.