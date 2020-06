Historisch. Rodenbach werkt samen met Amerikaanse brouwerij aan nieuw bier: “Vibrant P’Ocean is innovatief en verfrissend, maar trouw aan het karakter van Rodenbach” Charlotte Degezelle

11u28 0 Roeselare Ongezien in de bijna 200-jarige geschiedenis van Brouwerij Rodenbach. Voor het eerst werkt de Roeselaarse brouwerij samen met een andere brouwerij, het Amerikaanse Dogfish Head Craft Brewery, om een nieuw bier op de markt te brengen. Vibrant P’Ocean is een ‘sour ale’ met een alcoholgehalte van 4,7% en het beste van beide werelden. Beide brouwerijen brouwden een basisbier, die in het Amerikaanse Delaware gemengd werden tot Vibrant P’Ocean.

Brouwerij Rodenbach viert in 2021 haar tweehonderdste verjaardag. In al die jaren heeft de Roeselaarse brouwer altijd samenwerkingen met andere brouwerijen geweigerd. Maar in maart 2018 raakten Rodenbachs meesterbrouwer Rudi Ghequire en Sam Calagione, oprichter van Dogfish Head, aan de praat op de Craft Brewer’s Conference in Nashville. Twee jaar later brengen ze samen Vibrant P’Ocean op de markt, een biertje dat 225 brouwervaring bundelt. “Dogfish Head is de nummer één in Amerika op vlak van sour ales”, vertelt Calagione. “We zijn bijzonder vereerd om als eerste te kunnen samenwerken met Rodenbach, de bekendste brouwer van op hout gerijpte bieren van gemengde gisting. Met trots kan ik zeggen dat onze teams in gelijke mate hebben bijgedragen aan dit bier, van het brainstormen en het brouwen tot het samenstellen van deze sour ale. We hebben onze tijd genomen en gefocust op een verrukkelijke, magische drinkervaring.”

Basisbieren mengen

Vibrant P’Ocean is een complex, robijnkleurige en pittige sour ale, met smaaktoetsen van bessen en bloemige citroen. Het speciaalbier heeft een droge afdronk. Om dit brouwsel te creëren, combineerden de brouwerijen twee unieke basisbieren. Rodenbach brouwde een foederbier dat twee jaar in de legendarische eikenhouten foeders rijpte. Daarna begon het aan een reis van 5.472 kilometer naar Milton, Delaware. Daar werd het gemengd met het brouwsel van Dogfish Head, gebrouwen met pilsmout, gemoute tarwe, vlierbes, vlierbloesem, citroenschijfjes en Belgische fleur-de-sel. “In Vibrant P’Ocean zit alles wat we van deze samenwerking hoopten. Het staat symbool voor ons beider dynamisme en het wederzijds respect voor onze bieren. Er komen twee culturen in samen, geïnspireerd door de oceaan die ons verbindt”, legt Rudi Ghequire uit. “Het resultaat is een innovatief en verfrissend zuur bier waaruit de jarenlange creativiteit van Dogfish Head blijkt, terwijl het trouw blijft aan het merk Rodenbach en het rijpingsproces in onze grote eiken foeders, wat Rodenbach zijn kenmerkende karakter geeft.”

Sour en wild-fermented ales zijn de snelst groeiende stijl van ambachtelijk bier in de Verenigde Staten. Maar zowel Dogfish Head als Rodenbach produceerden en perfectioneerden deze biersoorten lang voordat ze trendy werden. “Het is een goed bewaard geheim dat de zuurtegraadniveaus in een vlot drinkbaar zuur bier, zoals Rodenbach Classic’, SeaQuench Ale van Dogfish en nu ook Vibrant P’Ocean de consument een heerlijke bierervaring bieden en heel verfrissend zijn”, gaat Rudi verder. “Generaties Belgen weten dit. We zijn verheugd dat Amerikaanse consumenten de kans krijgen om te genieten van nog meer toegankelijke zure bieren van hoge kwaliteit. De samenwerking van Dogfish Head met Rodenbach is een onvergetelijke ervaring. Ik ben zo blij dat Vibrant P’Ocean op de markt komt en kijk ernaar uit om dit samen met Rudi en de andere medewerkers van onze brouwteams te vieren”, besluit Calagione.

Vibrant P’Ocean is beschikbaar bij de gespecialiseerde drankenhandel Prik&Tik en op s-hop.be.