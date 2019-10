Hinder in Iepersestraat door werken Fluvius CDR

Op maandag 4 november start Fluvius met nutswerken in de Iepersestraat tussen de Westlaan en de Bollenstraat. Het gaat om het inlussen van een nieuwe klantcabine en de aanleg van een hoogspanningskabel. Het einde van de werken is, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, voorzien op 25 november. De werken zullen de nodige hinder met zich meebrengen en daarom wordt er een omleiding via de Molenstraat voorzien.