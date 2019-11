Hinder door staking bij De Lijn blijft beperkt CDR

13 november 2019

07u18 5 Roeselare De hinder bij De Lijn blijft in Roeselare eerder beperkt tijdens de nationale staking.

Na een mislukte verzoeningspoging rond een sociaal conflict bij De Lijn Vlaams-Brabant gisteren besloot de socialistische vakbond ACOD vandaag een staking in het hele land af te kondigen. De christelijke en liberale vakbonden staken niet mee. Momenteel blijft de hinder in Roeselare eerder beperkt. Volgens informatie van De Lijn rijden alle stadsbussen normaal uit. Op de streeklijnen kan er wat hinder zijn, maar die lijkt mee te vallen. Wie de bus moet nemen om te gaan werken of naar school te gaan, raden we voor vertrek aan even de meest recente stand van zaken te raadplegen op verstoring.delijn.be.