Hinder door rioolbreuk in de Steenstraat CDR

21 april 2020

Door een rioolbreuk in de Steenstraat worden er op donderdag 23 april dringende herstellingswerken aan de rioolaansluiting opgestart. De werken zullen tot en met donderdag 28 april duren. De steenstraat wordt tijdens de werken afgesloten, maar plaatselijks verkeer zal er wel in beide richtingen terechtkunnen. Bewoners kunnen dus tot aan de woning rijden. Om dit op een veilige manier te laten gebeuren, zal er een parkeerverbod zijn aan de ene straatzijde. Het doorgaand verkeer dient een omleiding te volgen via de Brugsesteenweg en de Gitsestraat.