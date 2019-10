Hinder door asfalteringswerken in Rijselstraat CDR

28 oktober 2019

Vandaag starten in opdracht van Fluvius asfalteringswerken in de Rijselstraat. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zullen de werken afgewerkt zijn op woensdag 30 oktober. Tijdens de werken is parkeren en doorgaand verkeer niet mogelijk. Er is een korte omleiding voorzien via de Bollenstraat en Meensesteenweg.