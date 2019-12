Hilde Coppé tilt kerstconcert Koninklijk H.-Hartkoor naar andere dimensie CDR

07 december 2019

Het Koninklijk H.-Hartkoor concerteert op zaterdag 14 december 2019 om 20 uur in hun vertrouwde H.-Hartkerk langs de Spilleboutdreef. Voor hun kerstconcert koos dirigent Dirk Decae voor een mooi en gevarieerd programma. Zo brengt het koor onder meer de ‘Missa Carolae’ van James Whitbourn. Ze krijgen bovendien het gezelschap van de gerenommeerde sopraan Hilde Coppé die enkele van de allermooiste sopraansolo’s ten hore zal brengen. Tickets voor het kerstconcert kosten 15 euro en kaarten zijn te verkrijgen bij elk lid van het koor, op het parochiesecretariaat (voormiddag) , via 051/20.95.79 of luc.vannestevanneste@skynet.be.