Hier ga je dus niet zitten: coronamaatregelen steeds zichtbaarder in Roeselaarse straatbeeld

09 april 2020

08u19

We blijven met z’n allen ondertussen al weken aan een stuk zoveel als mogelijk in ons kot om de verspreiding van het coronavirus te bedwingen. Wie zich toch op straat waagde, werd aanvankelijk overvallen door hoe verlaten en stil het Roeselaarse centrum er bij lag. Als je op vandaag een wandeling door de stad maakt, springt er iets anders in het oog zijnde de manieren waarop de coronamaatregelen worden afgedwongen. Om samenscholingen aan zitbanken te vermijden, worden die één voor één afgezet met nadars en/of afgespannen met rood-wit afzetlint. Ook de toegang tot de Ronde Kom werd versperd zodat vissen of even ontspannen aan de rand van het water niet kan. Daarnaast ervaar je dat heel wat mensen toch de nood voelen om even de benen te strekken en de buitenlucht op te zoeken. Ze gaan dan ook op zoek naar groene plekjes dicht bij huis wat er onder meer voor zorgt dat het op de oude stedelijke begraafplaats een pak drukker is dan normaal.

