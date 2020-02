Hier eet je straks bessen en kruiden gekweekt langs de openbare weg CDR

14 februari 2020

13u52 0 Roeselare Wie de komende dagen door de Veldstraat passeert, kijkt best nog eens goed naar de meterslange blinde muur, want die zal een complete transformatie ondergaan. Vrijdagmiddag werd aan de muur de aftrap gegeven voor het project ‘De eetbare buurt’, een samenwerking van de stad en de VABI.

“Het project kwam als antwoord op de vraag van enkele bewoners van de Veldstraat om hun buurt te vergroenen”, vertelt schepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). “Een tweehonderd meter lange bakstenen muur vormt de harde grens tussen de Veldstraat en de campus van de VABI-tuinbouwschool. Dankzij het project krijgt de buurt een visuele opwaardering, varen de biodiversiteit en de waterbeheersing er wel bij en creëren we een aangename ontmoetingsplaats voor de buurt. Het voetpad langs de muur wordt over 160 meter uitgebroken om er plantenvakken aan te leggen. Deze zullen beplant worden met bessenstruiken, klimplanten, kruiden en enkele hoogstammen. We hangen er ook nestkastjes en een insectenhotel en leggen er steenhoopjes en houtwalletjes om schuilplaatsen te creëren voor bijen, vlinders en vogels.”

De tuinbouwschool werkte niet alleen het ontwerp uit, maar staat ook in voor de aanleg.”

