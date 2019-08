HIB-label voor kaasboerderij ’t Groendal die vandaag nieuwe winkel opent CDR

22 augustus 2019

Kaasboerderij ’t Groendal opende donderdagmiddag niet alleen hun gloednieuwe winkel langs de Koolzaadstraat, zaakvoerders Johan Deweer, Dominique Steyaert en zoon Louis-Philippe mochten bovendien ook het Handmade in Belgium (HIB)-label in ontvangst nemen. “Voor veel consumenten is het op vandaag niet zo evident om uit te maken of een product van industriële of ambachtelijke makelij is. Daarom riep Unizo enkele jaren terug het HIB-label in het leven”, vertelt Bernhard Demuynck, voorzitter van Unizo Roeselare, die het label kwam overhandigen. “Het label staat voor authenticiteit, passie, een bewuste keuze om ambachtelijk te werken en doorzettingsvermogen want weinig gaat vanzelf. Ik ben heel fier dat we ook ’t Groendal met het label mogen belonen. Jullie startten zeer kleinschalig in 1987, maar op vandaag zijn jullie kazen veelvuldig gelauwerd.” De zaakvoerders zijn tevreden met de erkenning. “We zijn fier en blij met dit label en staan ook 100% achter het verhaal dat het HIB-label uitdraagt”, zeggen Johan en Dominique. “We zijn bijzonder dankbaar dat we in ons verhaal gesteund worden door Unizo maar ook door de stad.”