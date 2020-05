Hevige silobrand bij Soubry: Trakelweg urenlang afgesloten Hans Verbeke

18 mei 2020

11u04 70 Roeselare Bij pastaproducent Soubry in Roeselare is maandagvoormiddag brand uitgebroken in een silo. Voor zover bekend, raakte daarbij niemand gewond.



De brand ontstond rond 9.45 uur in de productievestiging van Soubry langs de Trakelweg in Roeselare. Naar verluidt, gebeurde dat op de derde verdieping van een silo. De brandweer rukte uit met man en macht om de situatie onder controle te krijgen. Ook blussers van de posten Izegem en Ardooie kwamen ter plaatse. De brandweerlui maakten dankbaar gebruik van de aanwezigheid van de vaart om niet zonder bluswater te vallen. In overleg met de operationele leiding bij Soubry werd de brand via de binnenzijde van het bedrijf bestreden.