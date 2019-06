Het zit in de genen: Leen stapt in de voetsporen van haar (groot)ouders en opent Atelier Chez L voor alle retouches Charlotte Degezelle

27 juni 2019

07u12 0 Roeselare Een eigen zaak opstarten op haar 56e, een grandioze carrièreswitch maken en in de voetsporen van haar (groot)ouders stappen. Leen Lammertyn doet het alle drie in één klap. Zondag opent ze langs de Rumbeeksgravier Atelier Chez L, haar eigen retoucheatelier. Daarmee zegt Leen de uitvaartsector definitief vaarwel en kiest ze voor de liefde voor naald en draad die ook door de aderen van haar moeder en grootvader stroomde.

Leen heeft er tot nu toe een bijzonder interessant carrièreparcours opzitten. Ze studeerde godsdienstwetenschappen en gaf les in het Antwerpse stedelijke onderwijs tot ze in 2001 terugkeerde naar haar Roeselaarse roots. Na enkele jaren van interimwerk koos Leen voor het eerst voor een compleet andere carrière in de uitvaartsector. “Zeven jaar lang verzorgde ik afscheidsdiensten in funeraria”, vertelt Leen. “Een fantastische job, maar helaas nemen de uitvaartcentra dit steeds meer en meer zelf in handen waardoor ik er in 2017 de brui aan gaf. Anderhalf jaar ben ik gaan poetsen en ondertussen maakte ik m’n hoofd leeg en zocht ik uit welke richting ik uit wou.”

Vooruitkijken stond voor Leen ook synoniem met achteruit kijken in haar eigen familiegeschiedenis. “Mijn grootvader was kleermaker en daardoor was mijn ma ook een krak met naald en draad. Ze maakte kostuums en mantels alsof het niets was en leerde zichzelf ook vrouwenkledij te maken. Haar industriële naaimachine was voor haar het heilige der heiligen waar wij als kind moesten afblijven. Net daardoor heeft ze me nooit leren naaien, maar op school had ik wel twee uur naailes. Maar de opdrachten die ik meekreeg naar huis, maakte m’n ma aangezien haar naaimachine off limits was”, lacht Leen. “Uiteindelijk leerde het gezinsleven me naaien. Er was altijd wel ergens een knoop los of er moest een broek ingekort worden. Zo ontdekte ik de liefde voor naald en draad en groeide het idee om een eigen retouche-atelier op te starten. Neen, m’n leeftijd hield me niet tegen. Ik wil graag m’n eigen ding doen en bovendien is solliciteren op je 56e ook geen evidentie.”

Dus bewandelt Leen 100% haar eigen pad en volgde ze de voorbije maanden verschillende naaicursussen. Zondag is het zover. Dan opent Atelier Chez L officieel de deuren langs de Rumbeeksegravier 164. Rode draad doorheen de zaak wordt duurzaamheid. “En dat is voor mij veel meer dan een modewoord”, aldus Leen. “Kledij is niet zomaar een wegwerpproduct. Met een nieuwe rits geef je je favoriete jeans bijvoorbeeld een nieuw leven. Maar dat duurzame karakter wordt ook ruimer doorgetrokken. Zo bestelde ik mijn drukwerk om de hoek, staan er in mijn atelier enkel kasten uit de tijd van toen en zal ik ook duurzame creaties zoals stoffen tassen of ontwerpen gemaakt uit oude fietsbanden of lipjes van blikjes verkopen.”

Maar de focus ligt natuurlijk op de retouches. Je kan bij Atelier Chez L terecht tijdens het vrij atelier, op afspraak en Leen komt ook aan huis. Bovendien heeft ze ook een next day service waarbij je op afspraak en tegen een meerkost van 50% ’s anderdaags je aangepaste outfit al terug hebt. Iedereen is op zondag 30 juni welkom om tussen 14 en 18 uur kennis te maken met Atelier Chez L, te genieten van een hapje en een drankje en misschien wel naar huis te gaan met een waardebon. Meer op www.atelierchezl.be.