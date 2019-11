Het oude Roeselare in beeld CDR

10 november 2019

Erfgoed Emiel Ramoudt vzw brengt in samenwerking met De Maten van Peegie en Stad Roeselare het Roeselare van toen opnieuw tot leven. Op vrijdag 6 december en zaterdag 10 december organiseren ze in zaal Komedie van CC De Spil een filmvoorstelling onder de titel ‘Het oude Roeselare in beeld’. Het gaat om een film indertijd samengesteld uit opnames van diverse Roeselarenaars over verschillende evenementen in de stad van 1930 tot 1987, gemonteerd door wijlen Geert Lepez en herwerkt door zoon Eddy Lepez. Commentaarste van dienst is Emiel Ramoudt. Deze film wordt voorafgegaan door de kortfilm ‘1 dag Roeselare anno 1963’ van Geert Lepez. De voorstellingen starten op beide avonden om 19.30 uur. Tickets kosten 10 euro en zin te verkrijgen via www.despil.be of aan de deur.