Het mentaal moeilijk door corona? Roeselare, Huisartsenkring en Kwadraat staan je bij CDR

24 augustus 2020

13u04 0 Roeselare Door de coronacrisis voelen heel wat mensen zich minder goed in hun vel. Daarom werkten stad Roeselare, de Huisartsenkring en Kwadraat, het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg, Midden-West-Vlaanderen, een tijdelijk project uit om mensen met psychische problemen te ondersteunen.

“Al heel snel bij het uitbreken van de coronacrisis voelden we aan dat deze niet alleen economische consequenties zou hebben, maar ook psychisch een grote impact zou hebben op veel mensen”, zegt schepen van Gezondheidsbeleid Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). “Vanuit de huisartsen kregen we signalen dat veel mensen met mentale problemen, angst, eenzaamheid en depressie kampten doordat ze in een isolement verzeild waren.”

Om hier een antwoord op te bieden, bundelde Roeselare de krachten met Huisartsenkring en Kwadraat, het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg, Midden-West-Vlaanderen voor een project dat tot eind juli 2021 loopt. “Het project bestaat uit twee luiken”, gaat de schepen verder. “Als eerste wordt een laagdrempelig aanbod voorzien om 65-plussers met een psychische problematiek te ondersteunen. Wie bezorgd is over een 65-plusser en vermoedt dat hij psychische problemen heeft, kan contact opnemen met 051/43.41.07 of via info@pztrit.be. Een hulpverlener komt vervolgens op huisbezoek. Deze werking wordt gerealiseerd door de diensten Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie van vzw SaMENSpel en het Consultatiepunt Ouderen Multidisciplinair van Kliniek Sint-Jozef Pittem.”

Daarnaast werd de werking van de eerstelijnspsychologen versterkt. “Zij zijn er voor volwassenen en 65-plussers met lichte tot matige problemen, depressieve problemen, misbruik van alcohol en slaap- en kalmeringsmiddelen. Afspraken zijn mogelijk in het HuisartsenHuis in de H. Spilleboutdreef op dinsdag of woensdagnamiddag of in de privépraktijk van de psychologen. Een sessie kost 11,20 euro, mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen vier euro. Een afspraak kan je maken op www.elpkwadraat.be of 057/62.44.23.”