Het Handelshuis staat te koop CDR

14 juli 2020

14u35 0 Roeselare Café, restaurant en feestzaal Het Handelshuis aan het Dorpsplein van Koolskamp staat te koop. De uitbater gaf zijn huur op, waarna de eigenaar besloot het pand, inclusief bovenliggend appartement, te verkopen.

Het Handelshuis is een echt stukje Koolskampse geschiedenis. Hier werd Koolskamp Koers, ook wel gekend als het Kampioenschap van Vlaanderen, in 1908 uit de grond gestampt. De horecazaak speelde bovendien decennialang een centrale rol in de organisatie van de koers, die dit jaar op 18 september verreden zou worden, maar door de coronacrisis geannuleerd werd. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.era.be.