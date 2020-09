Het doek valt definitief voor KSV Roeselare en voor boegbeeld Wouter Biebauw: “Twee personen hebben ons genekt en zorgen nu voor heel wat familiedrama’s” Philippe Bourez

11 september 2020

20u44 1 Roeselare Treurnis op Schiervelde want KSV Roeselare heeft beslist om de boeken neer te leggen. Vorig jaar werd een faillissement nog in extremis rechtgetrokken maar nu werd de operatie KSV Roeselare 2.0 door allerlei omstandigheden de grond in geboord met het faillissement als uiteindelijk verdict.

De verslagenheid was groot. Eerder op de dag werd al bekend dat SV Roeselare forfait zou geven voor de bekerpartij op het veld van Rebecq zodat de definitieve K.O. niet langer kon uitblijven. Doelman Wouter Biebauw, eeuwig optimist en samen met Nermin Zolotic de enige overgebleven kernspeler van vorig seizoen, was bijzonder geëmotioneerd bij het vernemen van het nieuws. Biebauw was op Schiervelde het boegbeeld van het eerste elftal geworden, werd in mei 36 jaar en was aan zijn elfde seizoen begonnen, zij het in twee beurten.

“Het is een bijzonder harde mokerslag”, opent Biebauw het gesprek. “We hadden de voorbije jaren hier op Schiervelde al heel wat stormen overwonnen en dachten dat we met dit nieuwe project een mooi nieuw hoofdstuk zouden schrijven. Een twintigtal nieuwe spelers werd aangetrokken en een sterke en nieuwe trainersstaf werd ook aangeworven. Helaas is dit mooie lied na goed een anderhalve maand al uitgezongen want nu staan we met de rug tegen de muur: game over. Bijzonder spijtig voor de spelers, de vele enthousiaste clubmedewerkers, de fans en voor geheel de club. Dit zal heel wat familiedrama’s teweeg brengen. Intriest!”

Twee personen zorgden voor de ondergang

Wouter Biebauw nam ook geen blad voor de mond en gaf meteen aan waar het fout liep. “Twee personen hebben er ons ingeluisd en enorm veel schade, op alle vlakken, aangericht”, gaat de doelman verder. “Jolan F. , sportief directeur en ondertussen aangehouden voor zedenfeiten, en de nieuwe CEO Diederik Degryse streken enkele maanden terug op Schiervelde neer met een nieuw project maar al hun beloften bleken vals. Vervalste contracten, geen miljoenen van zogenaamde nieuwe investeerders: de rode loper recht naar de afgrond werd uitgerold. Binnen de club merkten we de voorbije weken al heel wat onregelmatigheden op maar al onze opmerkingen en verzuchtingen werden weggelachen en in de kiem gesmoord. En nu staan we plots voor een voldongen feit en dit op een heel slecht moment. Onze voorzitter Yves Olivier en Brecht Vermeulen hebben nog geprobeerd om ‘ de stront van anderen’ nog op te kuisen en hebben er nog alles aan gedaan om de club van onder de sloophamer te halen maar zijn daar, gezien het slechte en korte tijdsmoment, niet meer in geslaagd.”

Einde van mijn carrière?

“Voor de spelers is dit ook een enorme uppercut. Iedereen moet nu uitkijken naar een nieuwe werkgever en ook voor mij is dat het geval. Vooral het moment valt heel slecht want alle kernen zijn al samengesteld. Als dit op het einde van een seizoen gebeurt, dan heeft iedereen nog ruimschoots de tijd om naar iets nieuws uit te kijken. Ikzelf weet nog niet of dit het einde van mijn carrière wordt. Ik ben er al 36 maar ben nog conditioneel honderd procent in orde. Het wordt een uitdaging om nu nog een nieuwe club te vinden. Ik zou graag op een hoog niveau verdergaan en ook bij een club in de regio. Eerst zal ik echter heel wat tijd nodig hebben om die harde klap te verwerken want Schiervelde was toch mijn tweede thuis geworden”, aldus de in Aalter wonende Wouter Biebauw.