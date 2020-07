Herwaardering Sint-Amandsbeek maakt kans op Innovatieprijs 2020 CDR

14 juli 2020

07u42 1 Roeselare Roeselare heeft een nominatie voor de Innovatieprijs 2020 op zak.

Met deze prijs wil VLARIO, het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium te bieden waar bedrijven en overheden hun innovatie kunnen tonen.

VLARIO kreeg 38 inzendingen binnen waarvan er vijf genomineerd werden voor de prijs. De Roeselaarse kanshebber is de herwaardering van de Sint-Amandsbeek, een project ingezonden door Aquafin, Studiebureau Cnockaert, stad Roeselare en de VMM. Het gaat om een project in de Godelievewijk dat nog in een voorontwerpfase zit. Om wateroverlast in de toekomst te vermijden, wil men er de rijweg versmallen en herinrichten zodat er ruimte vrij komt voor open infiltratiestroken en wadi’s. De regen die terecht komt op straat stroomt af naar deze groenzones. Ook de woningen zullen zo optimaal mogelijk afgekoppeld worden naar de infiltratievoorzieningen. De nieuwe groenzones worden waar mogelijk verbonden met bestaande groenzones, waardoor er een groenblauw netwerk ontstaat door de wijk en de aangrenzende wijken. Het versterkt de samenhang van de wijk en water moet er in de toekomst een meerwaarde bieden in plaats van overlast veroorzaken.