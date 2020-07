Herstel en herinvulling voor tennisvelden Beekstraat CDR

09 juli 2020

15u01 0

De openbare tennisterreinen in de Beekstraat krijgen een make-over. Beide elden zijn in slechte staat waardoor niet alleen het speelcomfort vermindert, maar ook de veiligheid van de gebruikers komt in het gedrang. Het tennisterrein dat grenst aan de tuinen van de bewoning in de Spechtendreef zal daarom op korte termijn hersteld worden. Het terrein dat aansluit aan het fietspad tussen de Bilkwegel en de Beekstraat wordt op korte termijn weggenomen en krijgt tijdelijk een andere invulling door bijvoorbeeld het plaatsen van een pannaveld. De stad wil de buurt en de gebruikers betrekken bij de invulling van het speelplein en het sportterrein na de saneringswerken. In de loop van 2021 wordt een participatiemoment voorzien.