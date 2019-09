Herfst in het land? Roeselare haalt bladkorven van stal CDR

26 september 2019

07u11 5 Roeselare Stad Roeselare maakt zich op voor de herfst en zet begin oktober de bladkorven weer in het straatbeeld. Deze worden geplaatst op groenzones, langs de straat, in parken en op pleintjes waar veel bomen van de stad staan en dus ook veel bladeren vallen.

De korven blijven staan tot eind december. Het zijn verzamelkorven voor de bladeren van de stadsbomen op het openbaar domein. Met tuin- en ander afval kunnen particulieren terecht op de recyclageparken. In totaal worden 217 bladkorven op verschillende locaties geplaatst. De korven worden twee keer in november en twee keer in december geledigd. Zwerfvuil, takken en snoeiafval horen niet thuis in de bladkorven omdat dit ernstige schade aan de machine kan toebrengen bij het ledigen. De aannemer verwerkt de afgevallen bladeren zelf of brengt ze naar een composteringsbedrijf.

Tijdens de herfstperiode krijgen verschillende straten en pleinen ook extra veegbeurten. Bovendien is er tijdens het algemeen groenonderhoud ook extra aandacht voor het ruimen van bladeren.