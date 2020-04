Herdenkingsplek voor Ben De Cat op oude begraafplaats CDR

25 april 2020

Culturele duizendpoot Ben De Cat overleed compleet onverwachts op dinsdag 21 april. Hij was amper 58 jaar. Door de coronamaatregelen is het op vandaag onmogelijk om samen te komen en Ben op een gepaste manier te herdenken. Toch voelen z’n geliefden de nood aan een plek om even stil te staan bij het verlies. “Ben ’s wandelingen brachten hem meer dan eens naar de Oude Stedelijke begraafplaats langs de Blekerijstraat. Het onstuimige gazon, de robuuste naaldboom en de ligging net tegenover de rustplaats voor de Zusters van Liefde typeren Ben ten voeten uit met de nodige knipoog”, klinkt het in een Facebookpost. “Zoals Ben het zou willen, zonder regels en met de nodige creativiteit, kan iedereen hier op zijn eigen manier eer betuigen.” De stilteplek kan je vinden langs pad W25.