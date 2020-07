Herdenking koning Boudewijn geschrapt CDR

08 juli 2020

Het dagelijks bestuur van de Verbroedering der Vaderlandslievende Verenigingen heeft besloten de jaarlijkse plechtigheid ter nagedachtenis van koning Boudewijn, die op 31 augustus georganiseerd wordt aan het monument ter ere van de overleden vorst op het Koningin Astridplein, dit jaar te schrappen door de coronapandemie. “We willen geen risico nemen en hierdoor is het niet mogelijk de plechtigheid in normale sfeer te laten verlopen”, zegt persverantwoordelijke Jos Bogaerts.

Op 31 augustus zal het 27 jaar geleden zijn dat koning Boudewijn in zijn vakantieverblijf in Motril, in het zuiden van Spanje, overleed aan een hartstilstand.