Hengelsport Demeulenaere krijgt tweede leven: “Dankzij kanaal Roeselare-Leie wordt hier nog veel gevist” Charlotte Degezelle

20 februari 2020

12u03 5 Roeselare Hengelsport Demeulenaere gaat voortaan door het leven als Hengelsport Pajottenland Fish ’n Go WVL. De winkel in de Iepersestraat is al decennia het mekka in de regio voor hengelaars. De zaak is nu overgenomen door Tim De Page, die in Lennik al een gelijkaardige winkel uitbaat. Na een grondige make-over opent de winkel zaterdag weer de deuren. “We geloven in deze West-Vlaamse winkel, want hengelsport blijft populair in de regio”, zegt Tim.

Goed nieuws voor de hengelaars uit de regio. Hengelsport Demeulenaere, die eind vorig jaar de deuren sloot, opent zaterdag weer de deuren. De speciaalzaak werd veertig jaar geleden opgestart en groeide uit tot een monument in de streek en was zelfs een klinkende naam in heel Vlaanderen. En net dankzij die goeie reputatie krijgt de winkel nu een tweede leven, als Hengelsport Pajottenland Fish ’n Go WVL. De nieuwe zaakvoerder komt uit het Vlaams-Brabantse Lennik, maar was toch vertrouwd met Hengelsport Demeulenaere. “In een vorig leven was ik vertegenwoordiger van een Italiaanse firma, waardoor ik hier regelmatig over de vloer kwam”, vertelt Tim De Page.

Kanaal

“Ondertussen heb ik Hengelsport Pajottenland Fish ’n Go geopend. Op de afdeling karper werkt zelfs iemand die vroeger nog hier gewerkt heeft. Toen ik via hem hoorde dat de winkel hier zou stoppen, was ik meteen geïnteresseerd. Hengelsport Demeulenaere is altijd al een sterke en bekende winkel geweest. Bovendien zitten we in een regio waar nog veel gevist wordt. Overal zien we wel dat het publiek veroudert, maar het kanaal Roeselare-Leie is toch een meerwaarde.”

Ruim aanbod

De voorbije weken reed Tim heen en weer tussen Lennik en Roeselare om zijn tweede winkel op punt te zetten. “We hebben de zaak gemoderniseerd met een nieuwe toonbank en nieuwe rekken. Qua aanbod is de Roeselaarse winkel een kopie van de shop in Lennik. We hebben tienduizenden artikelen voor in hoofdzaak karpervissers, recreatievissers en wedstrijdvissers, zowel viskoffers en aas als hengels en visdraad en zoveel meer. Ik voel echt dat de liefhebbers uit de regio ongeduldig zitten te wachten tot we openen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de voorbije dagen kwamen er al regelmatig enthousiaste mensen langs om te horen hoe ver we al staan. Niet vreemd eigenlijk, want de dichtstbijzijnde speciaalzaken liggen in Ieper en Harelbeke.”

Ik voel echt dat de liefhebbers uit de regio ongeduldig zitten te wachten tot we openen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de voorbije dagen kwamen er al regelmatig enthousiaste mensen langs Tim De Page

In Hengelsport Pajottenland Fish ’n Go WVL gaan straks drie mensen aan de slag. Tim zoekt nog een expert in wedstrijdvissen vaste stok. Op zaterdag 22 en zondag 23 februari opent de winkel met een opendeur. Iedereen is welkom vanaf 9 uur.