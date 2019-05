Helpt Roeselaarse technologie Belgische zonnewagen aan overwinning tijdens World Solar Challenge? CDR

21 mei 2019

09u56 0 Roeselare BO-Solutions, specialist in precisieonderdelen voor de industriële sector, is opnieuw trotse partner van het Belgische Agoria Solar Team. Dat zal vanaf 13 oktober met hun zonnewagen racen op de World Solar Challenge in Australië.

De achtste Belgische wagen, de BluePoint, zal uitgerust worden met nog meer hoogtechnologische precisieonderdelen van BO-Solutions uit de Zwaaikomstraat in Roeselare. “Innovatie en duurzaamheid behoren tot de kernwaarden van ons bedrijf”, vertelt zaakvoerder Bart Vandepitte. “Bovendien helpen we graag jong talent met projecten die bijdragen aan een betere wereld, vandaag meer dan ooit een engagement dat we met zijn allen moeten aangaan. Maar we hopen hiermee ook jongeren te sensibiliseren voor de uitdagingen van morgen en hen te inspireren om te kiezen voor techniek.”

Dankzij haar innovatieve technologie en expertise hoopt BO-Solutions het team van studenten te helpen hun droom te verwezenlijken om de snelste zonneauto ter wereld te maken. De verwachtingen zijn alvast hooggespannen. Op de vorige editie finishte het Belgische team als derde, maar in Chili, op de Carrera Solar Atacama, werden ze eerste.