Helpende handen voor zwerfvuilactie gezocht Charlotte Degezelle

27 februari 2020

Stad Roeselare organiseert op zaterdag 14 maart een grote zwerfvuilactie. Ze zijn hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers die op pad willen gaan om zwerfvuil te ruimen. Maar ook op andere tijdstippen gaan verenigingen, scholen, wijken en individuele inwoners aan de slag met zwerfvuilhandschoenen, prikstokken en afvalzakken. Wie deelneemt, ontvangt een financiële bijdrage en krijgt logistieke ondersteuning. Wil je met jouw vereniging op 14 maart of op een ander tijdstip de handen uit de mouwen steken en zwerfvuil ruimen in een bepaalde buurt, straat of zone in Roeselare? Laat het weten via 051/26.9786 of projectenOD@roeselare.be.