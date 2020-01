Helden en Schurken in een expo gegoten CDR

13u18 0 Roeselare In de Roeselaarse Galerie Alfons Blomme loopt van 23 tot en met 26 januari een tentoonstelling met stripverhalen gemaakt door leerlingen van het basisonderwijs binnen het project Helden en Schurken. De tentoonstelling reist daarna nog naar Izegem en Hooglede en komt dan terug naar ARhus in Roeselare.

Kinderen uit het basisonderwijs zijn vatbaar voor interpretaties, ideeën en meningen van buitenaf. Met het project Helden en Schurken krijgen kinderen dankzij Roeselare, Izegem, Hooglede en de politiezone RIHO een basis om een eigen mening te vormen over maatschappelijke thema’s, zoals haatspraak en extremisme. Er werd een lessenpakket ontwikkeld door en voor leerkrachten van de derde graad basisonderwijs om verschillende thema’s zoals extremisme, stereotypering, media en verhalen bespreekbaar te maken in de klas. Verder brengen de leerlingen hun tekentalent naar boven en maken ze onder begeleiding van professionele (strip)tekenaars een strip dat een alternatief geluid biedt aan extremisme.

De werkgroep achter het project pakt nu uit met een expo in Galerie Alfons Blomme in de Ooststraat die het volledige traject van het project weerspiegelt: van de zoektocht naar partners, tot het ontwikkelen van een lessenpakket, tot de uitgewerkte strips als eindresultaat. Aan de hand van video- en beeldmateriaal krijgt de bezoeker een inkijk in dit creatieve project. De tentoonstelling loopt van donderdag 23 tot en met zondag 26 januari, telkens van 9 tot 18 uur, en is vrij toegankelijk voor iedereen. Daarna is een selectie van de expo te zien op verschillende locaties. Van 27 januari tot en met 17 juni kun je ervoor terecht in het Hoogleedse Infopunt Trimard op de Marktplaats 24, van 19 februari tot en met 8 maart in de Izegemse bib op de Grote Markt en van 9 tot 20 maart in ARhus op De Munt in Roeselare.